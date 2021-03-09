《傳聞》豐德麗（００５７１）及英皇戲院傳競購ＵＡ院線

《傳聞》在港經營３６年的ＵＡ戲院結業，已啟動清盤程序。市場消息指，ＭＣＬ洲立影藝

母公司豐德麗集團（００５７１），以及英皇戲院對ＵＡ的院線感興趣，不排除出手收購。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

