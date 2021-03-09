  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2021 13:06

《傳聞》和黃醫藥尋求最快上半年重啟在港上市計劃

　　《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息指出，和黃醫藥尋求最快上半年重啟在港上市計劃，此
前據報計劃集資５億美元。另外，據報和黃醫藥可能會考慮之後在上海科創板上市。
　　和黃醫藥為生物製藥公司，屬長和（００００１）旗下公司，目前已在美國和倫敦上市。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning09/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔可於1.2元吸納
中國故事08/03/2021
《神州經脈》首二月進出口大勝預期　外儲兩連降　滬指跌幅7月大
香港政情08/03/2021
【香港政情】林鄭形容完善選舉制及時與必要　可提高港府冶理效能
財經熱話08/03/2021
地緣政局緊張+經濟復甦預期　布油逾一年高位「三桶油」逆市炒高
中國故事08/03/2021
【兩會花絮】圖輯：帶你參加一場嚴防疫情的人大記者會
財經熱話08/03/2021
中資電訊股逆市突圍　鄧聲興:中鐵塔可追落後　中移上望70元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>