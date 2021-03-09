《魚缸博客》股市波動科技股回調，吼實股王（７００）低位可撈

《魚缸博客》美債孳息持續上升，缸友們擔心會不利估值較高嘅科技股，新經濟股跌勢持續

，今朝一開市就人踩人，令到龍頭股集體下瀉，不過正如鐘擺效應，跌得快時回彈亦都好快，其

中博客特別關注由低位抽上嚟嘅ＱＱ（００７００）。

ＱＱ將於本月２４號公布業績，孖屐預期舊年第四季增長減慢，綜觀券商對業務嘅預測，預

計ＱＱ純利介乎１０８４﹒６６億至１９５８﹒０６億銀人仔，按年增加１６﹒２巴仙至１０９

﹒８巴仙。

值得留意嘅係，疫情期間，網絡遊戲、長短視頻同電商等領域嘅需求與日俱增。ＱＱ旗下騰

訊雲國際副總裁譚樂文透露，騰訊雲業務高速增長，其中騰訊雲喺國際、香江和馬交區收入均錄

超過１００巴仙按年增長。另外，騰訊雲喺神州視頻行業發展滲透率已達九成。截至今年２月，

騰訊雲已經覆蓋全球２７個地理區域，服務支援多個行業，包括音視頻、教育、金融業、電商行

業等，喺部分行業如音視頻佔據市場主導地位。

睇返公仔圖，ＱＱ今朝低位見過６１３銀，創１月以來新低，連百天線（約６２５銀）都穿

埋，不過大特價時段，吸引唔少中外資金湧入，雖然只係半日市，仲未可以確認見底訊號，但至

執筆呢一刻，股價已經彈上６５０銀之上，低位反彈超過６巴仙。加上有業績支持，缸友們考慮

現時建倉，目標先睇７００銀，只要返回上升軌道，相信重上前頂７７５銀只係時間問題，但要

注意６００銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

