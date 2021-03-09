  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2021 11:58

《魚缸博客》股市波動科技股回調，吼實股王（７００）低位可撈

　　《魚缸博客》美債孳息持續上升，缸友們擔心會不利估值較高嘅科技股，新經濟股跌勢持續
，今朝一開市就人踩人，令到龍頭股集體下瀉，不過正如鐘擺效應，跌得快時回彈亦都好快，其
中博客特別關注由低位抽上嚟嘅ＱＱ（００７００）。
　　ＱＱ將於本月２４號公布業績，孖屐預期舊年第四季增長減慢，綜觀券商對業務嘅預測，預
計ＱＱ純利介乎１０８４﹒６６億至１９５８﹒０６億銀人仔，按年增加１６﹒２巴仙至１０９
﹒８巴仙。
　　值得留意嘅係，疫情期間，網絡遊戲、長短視頻同電商等領域嘅需求與日俱增。ＱＱ旗下騰
訊雲國際副總裁譚樂文透露，騰訊雲業務高速增長，其中騰訊雲喺國際、香江和馬交區收入均錄
超過１００巴仙按年增長。另外，騰訊雲喺神州視頻行業發展滲透率已達九成。截至今年２月，
騰訊雲已經覆蓋全球２７個地理區域，服務支援多個行業，包括音視頻、教育、金融業、電商行
業等，喺部分行業如音視頻佔據市場主導地位。
　　睇返公仔圖，ＱＱ今朝低位見過６１３銀，創１月以來新低，連百天線（約６２５銀）都穿
埋，不過大特價時段，吸引唔少中外資金湧入，雖然只係半日市，仲未可以確認見底訊號，但至
執筆呢一刻，股價已經彈上６５０銀之上，低位反彈超過６巴仙。加上有業績支持，缸友們考慮
現時建倉，目標先睇７００銀，只要返回上升軌道，相信重上前頂７７５銀只係時間問題，但要
注意６００銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning09/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔可於1.2元吸納
中國故事08/03/2021
《神州經脈》首二月進出口大勝預期　外儲兩連降　滬指跌幅7月大
香港政情08/03/2021
【香港政情】林鄭形容完善選舉制及時與必要　可提高港府冶理效能
財經熱話08/03/2021
地緣政局緊張+經濟復甦預期　布油逾一年高位「三桶油」逆市炒高
中國故事08/03/2021
【兩會花絮】圖輯：帶你參加一場嚴防疫情的人大記者會
財經熱話08/03/2021
中資電訊股逆市突圍　鄧聲興:中鐵塔可追落後　中移上望70元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>