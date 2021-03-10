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即市新聞

10/03/2021 11:59

《魚缸博客》電訊股中長線仲有上行空間，吼入中移動上望６５銀

　　《魚缸博客》最近傳統股份較受追捧，當中大家對電訊股表現都十分關注。事關神州發展５
Ｇ藍圖同進度都唔錯，所以三大電訊商最近股價都升咗唔少，最近又係電訊股業績期，出咗成績
表，可能大家會覺得板塊已經無咩炒作空間，不過，博客就覺得電訊股中長線依加有好大潛力，
覺得可以慢慢吸納坐下貨，當中中移動（００９４１）係一個唔錯嘅選擇。
　　先講一下神州國策，除咗之前嘅「十四五規劃」入面已經清晰訂明要大力推動５Ｇ建設之外
，喺數據上其實都已經反映到神州開始著手加建好多相關設施，睇返公司旗下中國鐵塔（００７
８８）預期今年將會用當中約１８４億人仔新建５Ｇ基站，而公司董事長佟吉祿都話，今年將會
係５Ｇ網絡規模建設期，出年基站數量應該會大增，對三大電訊商使用５Ｇ網絡有更大貢獻。
　　神州工信部部長肖亞慶亦指，五年後將會建成系統完備的５Ｇ網絡，以提升網速、網絡覆蓋
表現，相信到時候５Ｇ將會應用係社會唔同層面發展。而舊年神州就已經建成７１﹒８萬個５Ｇ
基站，數目都唔少，所以預期興建進度或者可以比預期更快完成。
　　其次，之前神州都話要下調使用５Ｇ收費，相信想帶動５Ｇ普及化，故電訊商５Ｇ用戶比例
亦有唔錯升幅。至於中移動之前亦指出，目標係年底前實現全國市縣城區５Ｇ覆蓋，相信好快就
會有成績。博客最想強調嘅係，三大電訊商中電信（００７２８）同聯通（００７６２）最新公
布喺５Ｇ共享節省投資６００億人仔，反映電訊商合作可以大大降低成本，利好行業盈利表現，
所以博客預視未來電訊商應該會用更多共享形式合作，中長線或可幫公司慳唔少成本。
　　眾多電訊股點解博客要選中移動？首先因為佢係行業龍頭，市場關注電訊股就一定會關注佢
嘅表現，自然可以吸引唔少資金。其次睇返佢公仔圖，佢嘅股價雖然近期升勢較強，但對比幾年
前將７０至８０蚊水平依然落後好多，相信佢依加有好大上行空間，而依家２０天線（約５３﹒
１銀）見有支持，所以博客覺得佢值得現價慢慢吸納，做返中、長線部署，目標價或先睇６５銀
位置。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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