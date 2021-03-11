《傳聞》港區政協倡港人持針卡，北上免隔離

《傳聞》香港早前已開打疫苗，疫情亦有所回落。市場消息指，逾１２０名港區全國政協委

員發起一個聯合提案，倡港人持針卡，加上陰性檢測證明，就可以免隔離返內地。

據了解，聯署支持有關提案的政協委員已多達１２５人，包括全國政協常委唐英年、林淑儀

等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

