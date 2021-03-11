《傳聞》網易雲音樂尋求在港上市，明年提交申請

《傳聞》據內地媒體引述知情人士透露，網易（０９９９９）旗下網易雲音樂正尋求在港上

市，目前已有實質性進展，約在明年正式提交上市申請。

網易雲音樂採取多元化商業模式，涉及廣告、會員、付費音樂、音樂直播、演出票務、音樂

周邊等，並嘗試過ＩＰ授權等商業化路徑。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

