《傳聞》百度集團明日啟動在港第二上市計劃，涉發售總股本約４％

《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，百度集團明日（１２日）啟動在港第二上市計劃，

涉發售總股本約４％，集資最少３０億美元。

百度集團日前通過在港交所上市聆訊，傳最快本周招股，中信證券、高盛及美銀證券按排上

市事宜。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

