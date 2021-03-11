《魚缸博客》吉利新能源呠呠車發展可期，現價可撈博反彈！

《魚缸博客》吉利（００１７５）最近出咗銷售數據，總銷量７７２２１部，按年多咗２﹒

６５倍。今年頭兩個月總銷量２３﹒３５萬部，按年多７６巴仙，達到全年銷售目標嘅１５巴仙

樓上。呠呠車銷售旺季主要係９月去到第二年農曆新年前，今年新年神洲提倡就地過年，１５巴

仙以上表現算係咁。

喺頭兩個月嘅總銷量中，有６８２８部係新能源同電氣化呠呠車，佔比不足９巴仙。不過喺

神洲推動碳中和嘅前題下，推廣使用新能源可以講係必要事頂，新能源呠呠車嘅銷售有空間向上

。今年神洲經濟增長目標係「超６」，有分析話政府其實可以講大啲條數，去到增長７巴仙以上

，但最終揀咗個保守啲嘅講法，相信係同上述因素有關。

政策面嚟講，深圳最近話要高標準編制好應對氣候變化專項規劃和碳達峰行動方案，全面推

廣新能源呠呠車，規劃建設充電、加氫等配套設施，相關措施喺一、二線城市應該會錄續有嚟。

吉利母公司同百度喺神洲已經成立一間叫集度汽車嘅公司，業務範圍更加清晰，例如新能源

汽車整車及相關零部件的技術服務；零部件同配件製造；新能源呠呠車整車銷售；呠呠車零配件

批發等，佢哋嘅目標係三年內推出一款新嘅電動呠呠車。至於同富豪汽車嘅合作，喺共同開發下

一代純電動車模塊化架構高度同自動駕駛解決方案，並聯合採購降低成本。

之前車佬炒過一轉有回調，個價由高位回落最多逾７４巴仙，不過吉利銷售數據係追得上憧

憬，用黃金比率計初步反彈嘅阻力位喺２６﹒８銀左右，現價入博得過。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

