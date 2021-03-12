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即市新聞

12/03/2021 09:00

《傳聞共賞》嗶哩嗶哩通過港第二上市聆訊，資金再湧入港股ＥＴＦ

《傳聞共賞》　　嗶哩嗶哩通過在港第二上市聆訊，集資逾２３０億元
　　　　　　　　資金再湧入港股ＥＴＦ，債息高企利好銀行股
　　　　　　　　小米（０１８１０）醞釀夾空倉，鋁企毛利改善

《昔日傳聞》　　港區政協倡港人持針卡，北上免隔離
　　　　　　　　清明小長假酒店預訂旺，全球銅需求上升
　　　　　　　　內地養老產業潛力大，京東健康拓互聯網中醫藥
　　　　　　　　內地壯大雲計算產業，ＴＣＬ電子（０１０７０）出口穩增
　　　　　　　　淡友開始補淡倉，內地保險資金加倉股市
　　　　　　　　豐德麗（００５７１）英皇傳競購ＵＡ院線
　　　　　　　　廣聯工程擬上限定價，森松國際擬以下限區間定價
　　　　　　　　小米被美列黑名單，部分原因與雷軍有關
　　　　　　　　再生能源裝機規模擴大，化肥股毛利改善
　　　　　　　　換馬盤力吸內銀股，港鐵（０００６６）地產項目收益豐
　　　　　　　　國泰奪港龍１５內地航線，最快夏季可復飛
　　　　　　　　百度通過在港上市聆訊，最快本周招股
　　　　　　　　京東科技放棄在上海科創板上市計劃
　　　　　　　　小微企業貸款快速增長，外貿出口表現強勁
　　　　　　　　內地核電加速建設，加快５Ｇ商業應用
　　　　　　　　傳科技股基金爆倉，避險資金力吸中移動（００９４１）
　　　　　　　　多晶硅價格高位徘徊，登輝（１６９２）力攻電熱家用電器
　　　　　　　　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅａｇｌｅ近百萬元租中環地舖
　　　　　　　　期指大戶累積淡倉，健康險推動保費收入增
　　　　　　　　國美（００４９３）與京東深化合作，塑料顯著漲價
　　　　　　　　心瑋醫療科技最快次季上市，集資約２３億
　　　　　　　　內地加大再生能源投資，尿素價格走高
　　　　　　　　新經濟股沽盤未完，缺芯蔓延至手機產業
　　　　　　　　亞騰資產管理研星港雙重上市

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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