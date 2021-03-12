《魚缸博客》港鐵業績差兼被兩行唱淡，但中長線仍向好現價可吸納

《魚缸博客》港鐵（０００６６）噚日公布舊年業績表現，由盈轉虧蝕成４８﹒１億銀，表

現叫係相當之差，最新仲有兩間大行，包括花旗同野村齊齊唱淡港鐵，今日股價都要潛一潛水。

不過如果大家問博客嘅話，佢業績成績差其實都係意料中事，事關面對２０１９年中開始嘅社會

運動同持續年幾嘅疫情，乘客人流同車站營運嘅影響絕對唔細，而當時其實股價都已經直接反映

到市場憂慮佢地公司業務表現，上年５月２９號就曾經低見３５﹒９５銀低位，之後先慢慢回彈

到依家大約４７銀水平。睇到咁多負面消息，唔知大家對港鐵仲有無信心呢？不過博客坦白咁講

，對港鐵中、長線表現仍然睇好，想部署中長線嘅缸友或者可以諗諗佢。

講到業績，都一定唔靚仔架。詳細睇港鐵舊年全年經常性業務虧損成１１﹒２６億銀，物業

發展利潤亦減少，所以基本業務嘅利潤已經大減近六成，公司股東就蝕成４８﹒０９億，最主要

都係睇香港客運業務總收入，要按年跌成四成到１１８﹒９６億，反映乘客量同平均車費減少嘅

影響。但疫情仍然未完，好多人都少咗約朋友出街咁，乘客量仍然有好大反彈空間，加上疫苗進

入接種程序，有效嘅話應該過多半年就可以控制到疫情，到時候好多防疫措施放寬返，應該唔少

人會回復疫情前生活，多返社交生活，利好港鐵業務。

其次看睇埋兩間大行睇法。花旗指港鐵喺鐵路地產項目開發有壟斷地位，但預計鐵路服務短

期較難恢復正常，所以下調評級至「中性」，但目標價上調７巴仙到４９﹒７５銀。而野村就話

對佢「鐵路＋物業」業務增長模式睇法正面，不過公司過去半年股價復甦超疫情前水平，所以目

標價降低３﹒５巴仙到４６﹒５銀，評級同樣降到「中性」。

博客覺得大行睇法其實唔算太負面，主要睇淡都係短期表現，對於長線業績，佢地依然有信

心。而野村話股價反映疫情前水平，博客就覺得股價雖然回彈咗唔少，但睇好市場之後會對公司

有更大信心，除咗憧憬乘客量回升之外，地產業務或者可以借經濟慢慢復甦而上揚，所以睇好港

鐵之後可再衝上。

睇返公仔圖，依家似到大圓底一半左右，距離圓頂約５４蚊仲有一段距離，短期股價相信會

再調整，但可以借今日回吐小注買入部署中長線，憧憬股價之後可以再突破。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

