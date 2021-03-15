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即市新聞

15/03/2021 11:58

《魚缸博客》食住經濟復甦勢頭，周大福調整至十天線可吸納！

　　《魚缸博客》目前資金繼續喜歡復甦概念佬，博客一於同大家介紹多間復甦概念股，就係周
大福（０１９２９），原因有四個！
　　首先，疫情最壞時刻明顯已經過去，雖然最近有「健身」群組出現令本地確診個案增加，但
相信只係個別事件，原本香江疫情都控制得七七八八，效果有目共睹。另外，目前疫苗接種已經
開始，政府更開始考慮提早全民接種，相信利多於弊，更有助控制疫情，相信恢復通關不遠矣。
　　其次，上星期有傳媒報道，周大福近期棄租銅鑼灣兩分店，其中一分店是從２０１２年起開
始租用，每月合共節省１４０萬銀嘅租金開支。以目前較差市道，上述舉措相信可以開源節流，
將資源用落最具賺錢能力嘅地方，短期對公司發展來講係好事！
　　此外，根據政府統計處公布嘅臨時估計數字，本港今年１月份嘅零售貨值為３２６億元，按
年下跌１３﹒６巴仙，比１２月修訂後嘅跌幅１３﹒３巴仙擴大，並遜孖屐預期。孖屐原來估計
１月跌幅將收窄至１１﹒７巴仙。其中，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物貨值按年下跌了３１﹒７巴
仙。雖然數字遜預期，但炒股大家要知道係炒預期，最壞情況已反映，所以出消息後股價依然堅
挺，反映有資金陸續呢段期間收貨。待正式有好消息公佈個陣，估計復甦類股齊齊有炒作！
　　第四，公司於１月頭公布嘅截至去年１２月３１日止三個月（第三財季）數據，零售值按年
增長１７﹒５巴仙，其中中國內地零售值按年增２６﹒１巴仙，佔集團零售值比例８３﹒３巴仙
；中國內地同店銷售按年增長１２﹒２巴仙，同店銷量按年下跌９﹒１巴仙。博客認為內地同店
銷售在高基數下按年仍升１２巴仙，反映今後陸續復甦後，公司銷售數據繼續值得期待！
　　公仔圖方面，公司嘅上升軌持續，經過去年下半年嘅橫行區後，今年年頭明顯技術突破，高
見１１﹒７６銀。目前似就形成緊上升旗型三角。博客建議落返十天線（約１０﹒８９６銀）入
手，但連續２日收穿９﹒３銀止蝕！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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