《傳聞共賞》內地當局要求阿里處置傳媒資產，內地餐飲股估值修正

《傳聞共賞》 據報中國政府要求阿里巴巴（０９９８８）處置傳媒資產
基金投資趨向審慎，中移動（００９４１）轉弱有因
內地餐飲股估值修正，覆銅板訂單價量齊升
《昔日傳聞》 大唐發電（９９１）加速布局海外，神華擬涉足新能源產業
友邦搶佔內地市場份額，內地鋼鐵企業下月再漲價
嗶哩嗶哩通過在港第二上市聆訊，集資逾２３０億元
資金再湧入港股ＥＴＦ，債息高企利好銀行股
小米（０１８１０）醞釀夾空倉，鋁企毛利改善
港區政協倡港人持針卡，北上免隔離
清明小長假酒店預訂旺，全球銅需求上升
內地養老產業潛力大，京東健康拓互聯網中醫藥
內地壯大雲計算產業，ＴＣＬ電子（０１０７０）出口穩增
淡友開始補淡倉，內地保險資金加倉股市
豐德麗（００５７１）英皇傳競購ＵＡ院線
廣聯工程擬上限定價，森松國際擬以下限區間定價
小米被美列黑名單，部分原因與雷軍有關
再生能源裝機規模擴大，化肥股毛利改善
換馬盤力吸內銀股，港鐵（０００６６）地產項目收益豐
國泰奪港龍１５內地航線，最快夏季可復飛
京東科技放棄在上海科創板上市計劃
小微企業貸款快速增長，外貿出口表現強勁
內地核電加速建設，加快５Ｇ商業應用
傳科技股基金爆倉，避險資金力吸中移動（００９４１）
多晶硅價格高位徘徊，登輝（１６９２）力攻電熱家用電器
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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