《傳聞共賞》內地當局要求阿里處置傳媒資產，內地餐飲股估值修正

《傳聞共賞》 據報中國政府要求阿里巴巴（０９９８８）處置傳媒資產

基金投資趨向審慎，中移動（００９４１）轉弱有因

內地餐飲股估值修正，覆銅板訂單價量齊升



《昔日傳聞》 大唐發電（９９１）加速布局海外，神華擬涉足新能源產業

友邦搶佔內地市場份額，內地鋼鐵企業下月再漲價

嗶哩嗶哩通過在港第二上市聆訊，集資逾２３０億元

資金再湧入港股ＥＴＦ，債息高企利好銀行股

小米（０１８１０）醞釀夾空倉，鋁企毛利改善

港區政協倡港人持針卡，北上免隔離

清明小長假酒店預訂旺，全球銅需求上升

內地養老產業潛力大，京東健康拓互聯網中醫藥

內地壯大雲計算產業，ＴＣＬ電子（０１０７０）出口穩增

淡友開始補淡倉，內地保險資金加倉股市

豐德麗（００５７１）英皇傳競購ＵＡ院線

廣聯工程擬上限定價，森松國際擬以下限區間定價

小米被美列黑名單，部分原因與雷軍有關

再生能源裝機規模擴大，化肥股毛利改善

換馬盤力吸內銀股，港鐵（０００６６）地產項目收益豐

國泰奪港龍１５內地航線，最快夏季可復飛

京東科技放棄在上海科創板上市計劃

小微企業貸款快速增長，外貿出口表現強勁

內地核電加速建設，加快５Ｇ商業應用

傳科技股基金爆倉，避險資金力吸中移動（００９４１）

多晶硅價格高位徘徊，登輝（１６９２）力攻電熱家用電器



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

