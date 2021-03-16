《傳聞》中移動據報考慮在美國除牌後回Ａ股上市

《傳聞》據彭博引述知情人士透露，中移動（００９４１）在考慮進行Ａ股上市。早前紐約
證券交易所依照前總統特朗普投資禁令，將中移動在美國除牌。
據報中移動在與顧問討論潛在Ａ股發行，就發展５Ｇ網絡尋求新的融資渠道，目前尚處於早
期階段，未有發行規模和發行時間。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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