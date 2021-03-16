《魚缸博客》花旗暫停執行投資禁令兼有股份回購，小米建倉係時候

《魚缸博客》上個禮拜五小米集團（０１８１０）獲花旗法院暫停執行投資禁令，就連ＭＳ

ＣＩ都話，現時唔會從ＭＳＣＩ指數中剔除小米，並將繼續關注小米後續發展。短期沽壓得而解

除，小米復仇式反彈上返１０日線（約２３﹒７銀），建倉係時候啦。

今朝仲有個新鮮滾熱辣嘅好消息，就係富時羅素話，由於花旗法院暫時取消限制美國投資者

購買和持有小米的證券，小米將有資格重新納入富時羅素指數，會喺６月季度指數成份股檢討決

定。

掃除完短期不利因素，後市自然要聚焦基本面啦！集團近日行使舊年６月２３號獲授一般股

份購回授權，購回股份數目唔超過已發行股份總數一成，將以不定期按最高總額１００億銀喺公

開市場購回股份。當然啦，集團進行股份購回證明對自身業務展望同前景充滿信心，相信最終為

公司帶來利益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持股份購回，同時維持穩健財務狀

況。

中金報告重申小米「跑贏行業」評級，目標價維持３４銀，指公司股價已反映不利因素，而

公布回購計劃，顯示集團對「５Ｇ Ｘ ＡＩｏＴ」戰略下當前業務發展以及長期成長嘅良好信

心。而花旗認為小米風險回報水平吸引，決定一舉將投資評級，由「沽售」升至「買入」，同時

上調其目標價，由１９﹒３銀升至３０銀。

睇返公仔圖，小米之前由３５﹒９銀高位拾級而落，即使現時股價回升，仍然回調近三成，

加上近日北水大媽頻頻入場掃貨，現時股價仍然吸引，缸友們可於２４銀至２５銀開始建倉，先

上望５０日線（約２８﹒７銀），止蝕２２銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

