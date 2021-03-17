《傳聞》據報阿里巴巴沒有收到政府部門通知，亦沒有出售媒體計劃

《傳聞》據報引述接近阿里巴巴（０９９８８）消息人士表示，集團沒有收到任何政府部門
通知，要求強制出售媒體資產，亦沒有出售旗下媒體的計劃。
外媒上日引述不具名消息人士報道，中國政府已要求阿里巴巴處置其傳媒資產，因官方擔心
集團對公眾輿論的影響力。阿里巴巴目前香港《南華早報》及內地微博股權。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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