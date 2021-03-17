《魚缸博客》線上醫療已找到初步支持，平醫部署博反彈

《魚缸博客》最近炒經濟復甦，傳統股份表現較旺場，美債息處於高位，亦令新經濟股表現

偏軟。加上儲局議息、中美將會晤容易令新經濟板塊出現波動，唔少缸友暫時對新經股存有戒心

。不過，博客覺得可以趁科技股回調咁多試下做返個短線炒作，其中線上醫療股回調咗唔少，建

議大家可以留意平醫（０１８３３）！

首先博客覺得，依家雖然舊經濟股領先一啲，但新經濟股其實並唔係完全失去關注，主要都

係憂慮市場消息，加上之前升勢太強，所以借勢回吐幅度大啲，而新經濟股現時似乎都已經搵到

一個初步支持，再睇埋線上醫療板塊，３大股份包括平安好醫生（０１８３３）、阿里健康（０

０２４１）同京東健康（０６６１８）經早前下調之後，最近都已經慢慢整固緊，而且有上行嘅

趨勢，所以博客預料板塊短期或者會有一個小反彈。

其次大行工銀國際都看好線上醫療股，最新就首予咗上述三股「跑贏大市」評級，目標價方

面都比咗現價更高水平，首予平醫１１７銀、首予阿里健康３１﹒６銀，同埋首予京東健康１５

２﹒４銀。反映到對板塊反彈有一定憧憬。

睇埋公仔圖方面，其實３隻股份已分別有個不錯嘅支持，但由於阿里健康同京東健康較容易

直接受母公司阿里（０９９８８）同京東（０９６１８）嘅消息影響，所以平醫面對嘅消息面風

險相對較低，加上近兩日平醫嘅成交額有上升嘅趨勢。ＭＡＣＤ亦有轉向趨勢，建議可以小注買

入博中、短線博反彈。目標價先睇１１２銀水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

