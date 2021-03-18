《傳聞》針對小米投資禁令暫緩，多家中企擬告美政府

《傳聞》美國一聯邦法官上周五（１２日）裁定暫停針對小米集團（０１８１０）的投資禁
令。市場消息稱，其他於美國前總統特朗普任內被列入禁止投資黑名單的中企，亦考慮起訴美政
府。
消息指，籮筐技術本月已起訴美政府，料亦將尋求初步解禁。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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