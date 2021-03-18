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即市新聞

18/03/2021 11:58

《魚缸博客》儲局鴿派言論掃除孖屐資金疑慮，生發發有望再破頂

　　《魚缸博客》聯儲局議息會搞到呢排孖屐個心囉囉攣，香江魚缸整咗兩支陀螺出嚟。最終結
果係儲局維持資產購買力度不變，講到明預期２０２３年之前都唔會調整利率，今日魚缸有突破
，擺脫五十天線阻力，破埋二十天線，真係可喜可賀呀。
　　聯儲局繼續放水，最開心嘅係一眾缸友同靠缸友食飯嘅生發發（００３８８），資金充裕呢
啲「唔值錢」嘅錢繼續流入魚缸推升資產價格，魚缸熱炒生發發自然受惠。
　　跟著落嚟就要講下新股，德勤同畢馬威一早計過今年生發發嘅集資額會係全球第二（呢點相
信已經反映咗喺股價），彭博行業研究最新出咗份報告，話騰訊音樂（美：ＴＭＥ）、仲有花旗
國上市嘅三間電動呠呠車製造商蔚來（美：ＮＩＯ）、小鵬（美：ＸＰＥＶ）同理想（美：ＬＩ
）都有計劃嚟香江上市。同時，神州監管機構有意收緊上交所科創板嘅上市規則，生發發有望吸
納更多市值逾一千億美元嘅獨角獸做ＩＰＯ。據報告提供嘅數據，由今年１月１號至３月１０號
，香江ＩＰＯ集資額係１０９億美金，比上年增長５倍，而上交所集資額降至６０億美金，跌３
９巴仙。相信上述利好因素會喺未來慢慢反映股價。
　　老實講，若然將ＱＱ（００７００）、阿里（０９９８８）視為神州一線巨企，百度、蔚來
呢批頂多算二線，獨角獸並非一天練成，吸一隻少一隻，所以生發發開始向喺花旗國行之多年嘅
ＳＰＡＣ（特殊目的收購公司，Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　
Ｃｏｍｐａｎｙ）機制埋手，同星洲爭過。暫時仲研究緊方案，總之無蝕底。
　　長和系創辦人李嘉誠、電盈（００００２）主席李澤楷同新世界（０００１７）執行副主席
兼行政總裁鄭志剛都有參與ＳＰＡＣ投資，用行動證明「有肉食」。不過生發發近年致力打擊賣
?，只盼監管機制真係夠完善，唔好搞臭自己個朵。
　　生發發初步阻力會喺二十天線附近，大約４８１銀，中線再望破頂。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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