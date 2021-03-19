《傳聞》聯易融闖關，最快下周後期招股

《傳聞》市場消息指，供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融昨進行上市聆訊，最快下星期
尾或本月最後一周初開始招股。
騰訊（００７００）、渣打（０２８８８）及新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）均為聯易融的
股東，該股保薦人是高盛及中金。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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