《傳聞》聯易融闖關，最快下周後期招股

《傳聞》市場消息指，供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融昨進行上市聆訊，最快下星期

尾或本月最後一周初開始招股。

騰訊（００７００）、渣打（０２８８８）及新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）均為聯易融的

股東，該股保薦人是高盛及中金。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

