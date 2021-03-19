  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2021 09:01

《傳聞》聯易融闖關，最快下周後期招股

　　《傳聞》市場消息指，供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融昨進行上市聆訊，最快下星期
尾或本月最後一周初開始招股。
　　騰訊（００７００）、渣打（０２８８８）及新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）均為聯易融的
股東，該股保薦人是高盛及中金。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/03/2021
長實以170億向李嘉誠基金會購基建資產　李澤鉅：令股價更好
中國故事18/03/2021
《神州經脈》中美啟高層戰略對話　首二月ODI降8％　滬指悶升
財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派　股市匯市影響大解構
FOCUS18/03/2021
【FOCUS】「鴿調重彈」渡激流　「不怕通脹」天曉得
開市Good Morning18/03/2021
林家亨：微盟20元以下分段吸納
板塊分析18/03/2021
PC龍頭穩固手機漸改善　聯想集團轉型見成效
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金