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即市新聞

19/03/2021 11:04

《傳聞》吉利汽車（００１７５）計劃推出全新電動汽車品牌

　　《傳聞》據路透引述市場消息人士指出，吉利汽車（００１７５）計劃推出全新電動汽車品
牌，名為「Ｚｅｅｋｒ」，定位為高端市場，銷售策略將不同。新品牌將在吉利電動汽車新公司
Ｌｉｎｇｌｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ名下生產。
　　據報，吉利考慮推出一項股權計劃，允許Ｚｅｅｋｒ客戶成為Ｌｉｎｇｌｉｎｇ的股東。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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