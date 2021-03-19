《傳聞》吉利汽車（００１７５）計劃推出全新電動汽車品牌

《傳聞》據路透引述市場消息人士指出，吉利汽車（００１７５）計劃推出全新電動汽車品

牌，名為「Ｚｅｅｋｒ」，定位為高端市場，銷售策略將不同。新品牌將在吉利電動汽車新公司

Ｌｉｎｇｌｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ名下生產。

據報，吉利考慮推出一項股權計劃，允許Ｚｅｅｋｒ客戶成為Ｌｉｎｇｌｉｎｇ的股東。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

