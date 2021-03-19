《傳聞》騰訊（７００）持股的思派網絡擬在港上市，集資十億美元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，騰訊（００７００）有份投資的腫瘤學數據
庫公司－－思派網絡，考慮今年下半年在港上市集資１０億美元。
中金公司、海通國際和摩根士丹利安排上市事宜。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|FOCUS19/03/2021
【FOCUS】冰天雪地來相會 中美鬥硬不輸陣
|開市Good Morning19/03/2021
林嘉麒：微盟短線反彈目標19元
|財經熱話18/03/2021
長實以170億向李嘉誠基金會購基建資產 李澤鉅：令股價更好
|中國故事18/03/2021
《神州經脈》中美啟高層戰略對話 首二月ODI降8％ 滬指悶升
|財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派 股市匯市影響大解構
|FOCUS18/03/2021
【FOCUS】「鴿調重彈」渡激流 「不怕通脹」天曉得
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰