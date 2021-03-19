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即市新聞

19/03/2021 13:07

《傳聞》騰訊（７００）持股的思派網絡擬在港上市，集資十億美元

　　《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，騰訊（００７００）有份投資的腫瘤學數據
庫公司－－思派網絡，考慮今年下半年在港上市集資１０億美元。
　　中金公司、海通國際和摩根士丹利安排上市事宜。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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