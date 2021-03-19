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即市新聞

19/03/2021 11:58

《魚缸博客》疫情好轉利好神州汽車銷售，永達汽車業績靚麗可吼入

　　《魚缸博客》隨著神州疫情好轉，乘聯會發佈嘅數據顯示，二月全國汽車銷售約１２０萬輛
，按年大增超過三倍，今年累計首兩個月銷售為３３０萬輛，按年增７０巴仙，汽車行業終於重
回增長軌道，想趁機入手嘅缸友，不妨留意下永達汽車（０３６６９）。
　　舊年神州汽車消費規模突破一萬億銀人仔，相信可以繼續可利好專注於汽車銷售嘅永達。睇
返永達汽車早排公佈舊年全年業績，營業額上升９﹒３巴仙至６８５﹒３４億銀人仔；盈利亦升
超過一成至１６﹒２５億人仔。集團舊年新車銷量按年上升３﹒７巴仙；單計在下半年，隨住疫
情好轉，業務經營恢復正常，新車銷量按年上升１９﹒５巴仙。
　　業績咁好，自然有大行唱好。大和讚永達稅前利潤率好過預期，推動業績比大和估計好，重
申「買入」，目標價２０銀不變。瑞銀亦指永達業績勝預期，目標價由１５銀升至１６銀，評級
維持「買入」。花旗估算，永達嘅奢侈汽車銷售，喺今年至２０２３年展望更為強勁，均價同毛
利率都會提升；另外收購嘅協同效應亦顯現，並對今年至２０２３年盈利具正面影響，提升目標
價至２３銀，評級維持「買入」。
　　睇返公仔圖，永達汽車已經連升九日，自３月９號起形成上升軌，累積升近４３巴仙，ＳＴ
Ｃ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，不過目前明顯高於保歷加通道頂線，可以等佢
落返十天線１２﹒５銀再分階段吸納，唔跌穿１０﹒８銀續持有。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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