《傳聞共賞》電力股毛利改善，新能源車刺激鋰電材料需求

《傳聞共賞》 電力股毛利改善，東方電氣（１０７２）拓氫能產能

新能源車刺激鋰電材料需求，華潤啤酒力攻高端啤酒市場



《昔日傳聞》 聯易融闖關，最快下周後期招股

傳內地ＩＰＯ嚴格審批，中國通號（０３９６９）訂單穩增

傳女股神減持一籃子股份，基金加倉舊經濟股

針對小米投資禁令暫緩，多家中企擬告美政府

科技基金減倉，中海物業（０２６６９）有動作

國美電商成交額倍數增長，石墨烯電池汽車批量生產

據報阿里巴巴沒有收到政府部門通知，亦沒有出售媒體計劃

豬肉跌有利中糧家佳康（０１６１０），航運運費續高企

比亞迪（０１２１１）加大電池產能，多晶硅價格升勢未止

中移動據報考慮在美國除牌後回Ａ股上市

基金投資趨向審慎，中移動（００９４１）轉弱有因

內地餐飲股估值修正，覆銅板訂單價量齊升

大唐發電（９９１）加速布局海外，神華擬涉足新能源產業

友邦搶佔內地市場份額，內地鋼鐵企業下月再漲價

資金再湧入港股ＥＴＦ，債息高企利好銀行股

小米（０１８１０）醞釀夾空倉，鋁企毛利改善

港區政協倡港人持針卡，北上免隔離

清明小長假酒店預訂旺，全球銅需求上升

內地養老產業潛力大，京東健康拓互聯網中醫藥

內地壯大雲計算產業，ＴＣＬ電子（０１０７０）出口穩增

淡友開始補淡倉，內地保險資金加倉股市

豐德麗（００５７１）英皇傳競購ＵＡ院線

廣聯工程擬上限定價，森松國際擬以下限區間定價

小米被美列黑名單，部分原因與雷軍有關

再生能源裝機規模擴大，化肥股毛利改善

換馬盤力吸內銀股，港鐵（０００６６）地產項目收益豐



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

