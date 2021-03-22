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即市新聞

22/03/2021 11:58

《魚缸博客》內銀板塊走俏，招行（０３９６８）６０蚊值得吼！

　　《魚缸博客》外圍環境仲未明朗，中美兩國對談又唔見起息。孖屐呢排就好似香江天氣咁，
乍暖還寒，日升日沉，缸友要保重身心，亦要保護下自己個倉，留意下自己嘅投資組合。今日（
２２日）博客推介返近期股價跑出嘅內銀股。
　　美國債息未回落，孖屐氣氛追傳統經濟股，內銀板塊表現唔錯，就連高盛係三月頭都點名讚
好呢個板塊。因為睇到之前影子銀行問題已經拆解，銀行資產負債表健康返，估計內銀嚟緊準備
釋放呢啲風險緩衝資本，有助改善產資質素。加上神州貨幣政策趨向中性，貸款利率上升支持內
銀息差，利好內銀經營環境。
　　舉個例，啱啱公布業績嘅招商銀行（０３９６８）條數都靚靚仔仔，除咗收入同淨利潤錄近
８巴仙同５巴仙增長外，不良貸款比率都少咗。值得留意既係，招行盈利增長唔簡單，因為上年
疫情期間，其他銀行都錄得增長放緩。而人稱「零售之王」嘅招行零售業務佔比相對較大，所以
競爭力就自然比較高。睇返佢今日走勢嚟講，高見６４﹒２銀，睇得出市場都收貨，長遠再破前
頂（６９﹒４５蛟）唔難。不過博客覺得招行由一月頭４５﹒９５蚊上到今日高位６４﹒２０銀
有啲急，可見利好消息都反映得七七八八，值博率就唔算好高，但長揸嘅缸友可以等價位回返到
６０蚊左右再入都唔遲。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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