《傳聞》嗶哩嗶哩上市定價８０８元，比美股折讓２﹒６５％

《傳聞》據外電引述市場消息指出，內地視頻平台嗶哩嗶哩（０９６２６）在港第二上市定

價每股８０８元，比招股上限價９８８元低出１８﹒２２％，比上日美股收市１０６﹒８８美元

（約８３０元）低出２﹒６５％。

嗶哩嗶哩發行２５００萬股，公開發售部分只佔３％，９７％為國際配售，將於下周一（２

９日）上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

