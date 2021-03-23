《傳聞》嗶哩嗶哩上市定價８０８元，比美股折讓２﹒６５％

《傳聞》據外電引述市場消息指出，內地視頻平台嗶哩嗶哩（０９６２６）在港第二上市定
價每股８０８元，比招股上限價９８８元低出１８﹒２２％，比上日美股收市１０６﹒８８美元
（約８３０元）低出２﹒６５％。
嗶哩嗶哩發行２５００萬股，公開發售部分只佔３％，９７％為國際配售，將於下周一（２
９日）上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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