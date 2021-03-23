《傳聞》ＬＧ與潛在買家協商失敗，直接關閉手機業務

《傳聞》曾經在手機市場風靡一時的南韓品牌ＬＧ，日前傳出正慎重考慮退出手機市場的消

息，並研究出售手機業務在內的各種方案。不過市場消息指，ＬＧ與潛在買家協商失敗，沒有找

到合適的下家接手業務，將直接關閉行動通訊部門。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

