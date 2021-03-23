《傳聞》內地計劃出售儲備鋁，避免推高消費品物價及支持碳減排

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，中國國家糧食和物資儲備局正在計劃出售大約５０

萬噸儲備鋁，為了盡力完成國家主席習近平提出的中國碳排放相關目標承諾，避免因國內鋁價過

高，可能傳導至下遊家電等行業，從而影響國內消費及推高物價

據報，最終出售數量尚未確定，仍存變數。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

