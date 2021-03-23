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即市新聞

23/03/2021 11:49

《魚缸博客》神州電子煙將參考卷煙法規規管，思摩爾未必咁差？

　　《魚缸博客》今日（２３日）市場焦點落喺思摩爾（６９６９），因為神州工信部、國家煙
草專賣局認為，電子煙同傳統卷煙在核心成分、產品功能、消費方式等方面具有同質性，所以往
後計劃將對電子煙規管參考捲煙中的規定。
　　博客我就唔食煙，不過對香煙市場了解過，神州捲煙銷售都維持係一個好穩定數字，由２０
１７年至２０１９年銷售都係２﹒３萬億支，正負都係一兩個巴仙左右，神州食煙人口近年來出
現變化，因為市民生活水平提高，電子煙開始流行，特別係２０至３０歲之間嘅食煙人士，都開
始轉食電子煙。
　　點解咁多後生食電子煙？無他嘅，多口味、睇落健康、方便，而且有啲電子煙純粹得精油，
有無尼古丁可以自己選擇，所以吸引好多「無煙人士」入坑，一支Ｖａｐｅ同朋友打下「邊爐」
似社交禮儀。
　　講到底，《實施條例》話將電子煙與捲煙同旗規管，博客認為都係想開多項稅，神州煙草咁
大個市場，又點會漏咗電子煙呢？而且，支Ｖａｐｅ同精油可以分開收稅，所以油水充足，就算
加幾多稅都好，要食嘅人都繼續食，你睇香江一包香煙賣６０蚊都咁多人食就知啦。
　　中信証券發表研報指，新型煙草監管壓力超預期，話呢份文件出台提升咗政策走向專賣管理
的可能性，但唔意味著未來一定走向專賣管理。假如未來真係選擇徵稅，生產商一定轉嫁落消費
者身上，順便都可以提高售價，表面規管，其實內裡想提高抽水成份，明啦！
　　因此，思摩爾今日股價跌一跌都係假象，假如阿爺真係唔畀電子煙出現，思摩爾都唔會上市
做到三千億市值，而家開聲出文件係想電子煙要跟國家走，咁係國家批准嘅事業都係正當事業嘅
！所以博客認為今日跌穿５０蚊可以考慮入小小放喺倉度，預計短線可能補返個裂口上返６０蚊
先，反正馬照跑、舞照跳、煙照食，跌極有個譜嘅！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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