《傳聞》友邦接近達成收購東亞壽險，涉資６億至７億美元

《傳聞》外電引述知情人士透露，友邦（０１２９９）接近達成收購東亞銀行（０００２３
）壽險部門的交易，涉資料介乎６億至７億美元（約４６﹒８億至５４﹒６億港元），料最快日
內宣布消息。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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