《傳聞》嗶哩嗶哩（０９６２６）凍資１２８０億元

《傳聞》市場消息指，嗶哩嗶哩（０９６２６）香港公開發售超購逾１７０倍，為第二上市

中概股認購倍數最高公司之一，凍資逾１２７９﹒９億元，預計回撥１２％，而國際配售認購火

熱，獲多家長綫基金認購。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

