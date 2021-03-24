《傳聞》百融雲創（６６０８）上限定價３１﹒８元，籌３９﹒４億

《傳聞》》內地金融數據平台百融雲創（０６６０８）將於本月３１日掛牌，據《ＩＦＲ》
引述市場消息人士指出，其上市價為３１﹒８元，屬招股價範圍２６﹒５元至３１﹒８元之上限
，發售１﹒２４億股，集資３９﹒４億元。
聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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