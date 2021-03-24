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即市新聞

24/03/2021 12:00

《魚缸博客》火鍋股業績出爐，頤海（０１５７９）急回可吼博反彈

　　《魚缸博客》呢幾日多隻火鍋股放榜，頤海國際（０１５７９）績後急回，一度大插兩成見
近半年低，但明明佢成績都唔錯，今日（２４日）都係俾海底撈（０６８６２）成績拖累先插水
，博客就覺得趁機買入博反彈賺下茶錢都係唔錯選擇。
　　點解博客會話頤海俾海底撈拖累呢？事關佢一直都係海底撈嘅火鍋底料供應商，而海底撈舊
年受累疫情，純利大減八成七，上半年大部分餐廳都冇得做生意，頤海嚟自海底撈嘅銷售收入按
年跌１４﹒４巴仙，成為孖屐今朝借勢下殺佢嘅好理由。
　　然面，睇返成績表，頤海舊年的確做得唔錯，純利升２３﹒２巴仙去到８﹒８５億人仔，收
入升２５﹒２巴仙至５３﹒６億人仔。其中令人期待嘅係第三方銷售收入佔比明顯上升，火鍋調
味料、複合調味料向第三方銷售分別增長五同四成，另外方便速食收入佔比更加升至２８﹒７巴
仙。數據反映到頤海籍住疫情減少依賴海底撈，更加落力將收入規模較細嘅方便速食加快發展，
一年之內收入就增加咗５４巴仙，由於疫情改變生活習慣，博客認為方便速食產品會令頤海維持
高增長。
　　另外，頤海雖然冇咁依賴海底撈，但仍然係佢第一大客，舊年由海底撈關聯方以嚟嘅收入仍
有１４﹒２３億人仔，佔總收入２６﹒６巴仙。而海底撈舊年表現差主要都係上半年嘅問題，下
半年神州疫情受控後都見明顯反彈，平均翻檯率已回升至上年同期嘅７５巴仙以上，而且海底撈
疫市之下繼續擴張，舊年新開５４４間餐廳，相信亦會提振今年頤海成績。
　　睇返公仔圖，頤海２月尾見過歷史高位１４８銀之上，之後就開始隨市回調，今日更加創半
年新低８０﹒２銀，股價８０銀以上有強支持，孖屐更加掃貨掃到佢上返近９０銀水平，博客認
為雖然大市偏淡，但佢未見明顯利淡之下裂口低開再插低咁多，加上孖屐偏好舊經濟股，短期應
有一定反彈，初步目標價睇９５銀，市況轉好上返１００銀都有可能。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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