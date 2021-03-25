《傳聞》據市場消息稱，綠茶餐飲管理擬今年來港上市，現已與上市團隊進行磋商，初步計
劃集資約２億美元（約１５﹒５億港元）。惟上市時間表及集資規模仍存有變數。
綠茶餐飲集團已進駐２０多個內地城市，主要製作杭幫菜及川菜、粵菜、魯菜、北京菜等中
式不同菜系的菜品。截至２０２０年全國門店逾１７０間，主要分布在一線及二線城市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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25/03/2021 13:49
《傳聞》中菜公司綠茶餐飲管理擬年內來港上市，籌１５﹒５億元
《傳聞》據市場消息稱，綠茶餐飲管理擬今年來港上市，現已與上市團隊進行磋商，初步計
劃集資約２億美元（約１５﹒５億港元）。惟上市時間表及集資規模仍存有變數。
綠茶餐飲集團已進駐２０多個內地城市，主要製作杭幫菜及川菜、粵菜、魯菜、北京菜等中
式不同菜系的菜品。截至２０２０年全國門店逾１７０間，主要分布在一線及二線城市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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