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即市新聞

25/03/2021 09:01

《傳聞》滴滴出行考慮美國上市，目標估值最少１０００億美元

　　《傳聞》內地網約車平台滴滴出行多次傳出計劃來港或赴美上市。市場最新消息指，滴滴出
行考慮美國上市，目標估值最少１０００億美元（約７７５０億港元）。此前曾傳出公司可能在
第二季在香港提交上市申請，最快第三季完成上市。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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