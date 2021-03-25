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即市新聞

25/03/2021 11:58

《魚缸博客》神州體品股受捧，安踏轉勢等待炒高！

　　《魚缸博客》今日孖屐焦點眾多，而博客就著眼於表現較好嘅體品板塊，啱啱放磅嘅龍頭安
踏（０２０２０）今朝領跑，見佢回調咗一排，近期神州體品市場又有唔少利好，成績又唔錯，
科技股捱沽之下，內需龍頭相信都係唔錯嘅轉倉選擇。
　　首先睇下成績表，安踏舊年純利５１﹒６２億銀人仔，跌３﹒４巴仙；收益按年升４﹒７巴
仙至３５５﹒１２億銀人仔。值得留意嘅係就算佢賺少咗，派息反而更闊佬，派末期息派４７港
仙，按年增近三成一，反映公司高層對佢表現好有信心。而且其實佢毛利按年升超一成，毛利率
亦按年升３﹒２巴仙，去到５８﹒２巴仙。亦都反映隨著神州疫情受控，體品市場有所復甦。
　　再講，Ａｄｉｄａｓ最近都放榜，其中大中華地區嘅ＤＴＣ（Ｄｉｒｅｃｔ　ｔｏ　Ｃｏｎ
ｓｕｍｅｒ）渠道響舊年第四季實現雙位數增長，反映神州對高端運動品牌需求幾大，而喺同樣
時間，安踏旗下ＦＩＬＡ嘅零售金額更加按年踢高兩成半至三成，加上安踏亦有參考Ｎｉｋｅ同
Ａｄｉｄａｓ發展ＤＴＣ，計劃將神州１１個地區３５００間品牌店轉型，營運效率有望提升，
增長自然可憧憬。
　　消息面上，近日神州發起外資品牌抵制浪潮，事緣多間外國廠商針對新疆人權問題拒絕採購
新疆棉，Ｈ＆Ｍ同Ｎｉｋｅ先後被神州網民宣稱罷買，而安踏就醒水響微博出文，表明會繼續採
購新疆棉花，亦對短期炒作有一定提振作用。
　　公仔圖顯示，安踏都係２月中升到１５４﹒３銀高位就隨市回調，直至噚日都調整近三成，
今早更加出現低位鎚頭，理應開始轉勢，資金支持下短期睇１３０銀，１１０銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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