《傳聞》神州租車發行美元定息票據，息率１０﹒２５％區域

《傳聞》外電引述消息人士指出，神州租車（００６９９）發行美元定息票據，為三年期但

首兩年不可贖回，息率在１０﹒２５％區域，將於今日（２６日）定價。

自去年４月瑞幸咖啡爆出財務造假醜聞後，這將是神州汽車首次參與資本市場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

