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即市新聞

26/03/2021 11:59

《魚缸博客》汽車經銷增長放緩憂慮過，中升（８８１）５０蚊吼入

　　《魚缸博客》汽車製造商好似吉利（００１７５）及比亞迪（０１２１１）博客就唔看好，
始終經濟復甦及電動車概念已經炒作唔少，甚至出現炒燶現象。再望ＣＣＡＳＳ（中央結算系統
），上述兩者都出現散戶越跌越買，貨源越來越散，反映蟹貨重重，自然反彈乏力！應該要磨一
排震走散戶先可以再行！所以，今次博客就向大家介紹中升控股（００８８１）。
　　中升上星期已公布去年全年業績，股東應佔溢利５５﹒４億銀人仔，增長２３﹒１巴仙。而
每股盈利２﹒４４銀人幣，增長２３﹒２巴仙。公司建議派末期股息０﹒５８港銀，增長２８﹒
９巴仙。年度收入１４８３﹒５億人仔，增長１９﹒６巴仙；而毛利方面則錄得１３４﹒８億人
仔，增長１７﹒４巴仙。總體而言業績穩步增長，疫情下依然逆市增長，難能可貴。
　　原本孖屐憂慮汽車經銷商增長未來放緩。由於新興電動車企業普遍喜歡直銷模式，當電動車
漸漸普遍，就驚經銷商做少好多生意，所以業績前兩個月板塊普遍走弱。
　　不過個憂慮孖屐開始減少。業績後好多大行都看好中升控股，目標價看好高。瑞信、大摩、
瑞銀分別予８０銀、７０銀、７２銀。
　　博客建議待股價落返５０銀水平再部署穩陣些少，短線目標前頂約６２銀，收穿４４銀止蝕


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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