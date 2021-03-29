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即市新聞

29/03/2021 11:58

《魚缸博客》中概股慘遭血洗，百度撈貨好時機

　　《魚缸博客》上星期五（２６日）美市科技股又出現拋售潮，搞到今日（２９日）香江啲二
次上市科技股繼續捱沽，博客認為現時係建倉百度（０９８８８）嘅好機會。
　　首先，今次拋售潮主要由於泡菜國大佬Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ旗下Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａ
ｐｉｔａｌ爆倉，令多間同基金有關連嘅投行強制平倉，而百度正正係基金其中一隻重倉持股，
股價受累亦正常，重要嘅係今次股價受壓同基本面無關。花旗更加喺事後出報告，重申對百度嘅
買入評級，今次拋售有所誇大，更指百度有大約２８億美金嘅股票回購計劃，亦睇好百度增長前
景。
　　而百度業務其實有唔少亮點。旗下自動駕駛開放平台阿波羅值得憧憬，截至舊年年底，阿波
羅已同１０間車廠簽訂戰略協議，神州自動駕駛牌照已達到１近２００張，逐漸步入收成期。加
上今年年頭百度又同吉利汽車（００１７５）母企成立合資車廠「集度汽車」，可望喺電車市場
搶一席位，更令人期待阿波羅成為電車界「Ａｎｄｒｏｉｄ平台」。
　　講到百度亦不得不提ＡＩ，百度雲增長良好，逐步接獲大訂單，舊年第四季收入更超逾３０
億銀人仔，按年大升６７巴仙。中信証券更預期百度雲今年收入可望達到１４０億至１５０億銀
人仔。而百度ＡＩ芯片崑崙亦有好消息，７ｎｍ崑崙２代即將開始量產，性能較１代提升３倍，
可見今年百度成績預計會相當亮眼。
　　今早百度股價再度受壓，暫時仍然穩守２００大關，睇返上星期五沽壓咁勁佢仍然喺２００
銀水平觸底倒升，相信呢個價位支持算強，缸友可於２００銀以上入貨博彈，長揸表現相信會更
令人滿意。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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