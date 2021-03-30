《傳聞共賞》福晟沽企業廣場蝕逾５億，蔚來小鵬傳已遞上市申請

《傳聞共賞》 福晟７﹒９億沽企業廣場５層，蝕逾５億離場近年最大蝕讓

蔚來小鵬傳已向港交所遞上市申請

５８速運正進行上市前融資，擬第三季在港上市

東信營銷科技計劃上市集資１６億元

傳資金流出港股，對沖基金減磅沽新經濟股

ＴＣＬ力爭為全球ＴＶ第一品牌，覆銅板大漲價



《昔日傳聞》 騰訊持股微醫最快本周遞交上市申請，集資最多３０億美元

劏房報告倡設「２＋２」租約，加租１５％封頂

內地加大５Ｇ投資，航運業景氣改善

乳製品市場持續復甦，農機銷售旺

長線資金入市撈底，木漿價升不利紙業

手機產能受制芯片供應，中芯（００９８１）走弱有因

滴滴出行考慮美國上市，目標估值最少１０００億美元

基金力沽渣打（０２８８８），內地飲料銷售回落

內地５Ｇ基站設備將招標，天然氣消費比重穩升

花旗為個別優質客提供Ｈ＋１﹒２８厘按揭息

歐美基金加倉Ａ股，新經濟股現空倉回補

傳內地註冊制改革提速，東亞銀行（０００２３）好事近

電力股毛利改善，東方電氣（１０７２）拓氫能產能

新能源車刺激鋰電材料需求，華潤啤酒力攻高端啤酒市場

傳內地ＩＰＯ嚴格審批，中國通號（０３９６９）訂單穩增

傳女股神減持一籃子股份，基金加倉舊經濟股

針對小米投資禁令暫緩，多家中企擬告美政府

科技基金減倉，中海物業（０２６６９）有動作

國美電商成交額倍數增長，石墨烯電池汽車批量生產

據報阿里巴巴沒有收到政府部門通知，亦沒有出售媒體計劃

豬肉跌有利中糧家佳康（０１６１０），航運運費續高企

比亞迪（０１２１１）加大電池產能，多晶硅價格升勢未止

中移動據報考慮在美國除牌後回Ａ股上市

基金投資趨向審慎，中移動（００９４１）轉弱有因

內地餐飲股估值修正，覆銅板訂單價量齊升

大唐發電（９９１）加速布局海外，神華擬涉足新能源產業

友邦搶佔內地市場份額，內地鋼鐵企業下月再漲價

資金再湧入港股ＥＴＦ，債息高企利好銀行股

小米（０１８１０）醞釀夾空倉，鋁企毛利改善

港區政協倡港人持針卡，北上免隔離



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

