《傳聞》蔚來小鵬傳已向港交所遞上市申請

《傳聞》中資電動車企蔚來汽車和理想汽車擬來香港發行股份再有新進展。市場消息指，蔚
來、小鵬已向港交所（００３８８）遞交上市申請，而理想汽車尚未遞表。若中國電動車三巨頭
尋求今年將在香港上市，擬發售至少５％的股份，按美股市值計算籌資總額為５０億美元（約
３９０億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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