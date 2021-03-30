《魚缸博客》申洲（０２３１３）大行唱好，經濟復甦概念落力炒！

《魚缸博客》花旗國近日講經濟復甦，蘇伊士運河又開通返，真係水到渠成啦！而魚缸呢期

班科技佬都回晒塘，所以博客都選擇轉碼，剛好睇中申洲國際（０２３１３）。

呢隻股比較少人講，散戶都好似好少炒，一來入場費貴，二來都無咩消息面，三來之前都係

科技股當旺，所以本來都唔係散戶愛股，但過去成年，博客眼見唔少基金靜雞雞入，反映公司實

力唔係太差。而且風水輪流轉，而家個個講經濟復甦，好似申洲呢種製衣業股，突然就變成搶手

貨。

公司昨日公布業績，去年純利有５１億人仔，按年升０﹒２３％，係世道艱難時候依然有正

數增長，反映公司實力都依然存在。睇返細項，雖然運動類產品銷售額佔總銷售額跌２％左右，

但內衣類產品銷售額升近三成，雖然佔總銷售額半成，不過反映公司業務開始多元化，女人錢好

賺呢個係永遠定律！

業績一出，唔少大行都睇好，大和就講啦，申洲係２０２１年銷量及平均售價都有強勁復甦

，隨住需求復甦，以及越南同柬埔寨新產能，公司今年目標出貨量按年增長１５％，對今年前景

有信心，所以維持目標價１７４銀及「買入」評級。

公司係去年股價由７０蚊升到接近１８０蚊，係經濟逆風時候都咁架勢堂，今年經濟開始順

風，股價可能更上一層樓！早幾日試過裂口低開之後開始反彈，目前都係１５５蚊水平，而且１

４日ＲＳＩ仲係４５，而加入手都仲算係低位！博客建議如果係１６０蚊樓下都可以繼續買入，

目標價睇中線１８０蚊，到價就先食胡一半，留一半睇表演啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

