《傳聞》吉利控股重啟富豪汽車ＩＰＯ，瑞典荷蘭上市地點考慮之列

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，浙江吉利控股集團正在考慮重啟富豪汽車（又稱沃爾

沃汽車）的首次公開發行（ＩＰＯ）計劃，估值可能２００億美元左右。

據報，吉利控股與潛在顧問商討最快年內發行富豪汽車股份上市。考慮上市地點包括瑞典斯

德哥爾摩和荷蘭阿姆斯特丹。



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