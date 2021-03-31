  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2021 16:18

《傳聞》吉利控股重啟富豪汽車ＩＰＯ，瑞典荷蘭上市地點考慮之列

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，浙江吉利控股集團正在考慮重啟富豪汽車（又稱沃爾
沃汽車）的首次公開發行（ＩＰＯ）計劃，估值可能２００億美元左右。
　　據報，吉利控股與潛在顧問商討最快年內發行富豪汽車股份上市。考慮上市地點包括瑞典斯
德哥爾摩和荷蘭阿姆斯特丹。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事31/03/2021
【小米造車】躋身互聯網造車新貴　遲到的小米汽車該如何定位
財經熱話31/03/2021
【小米造車】小米高調進軍電動車市場　市場觀望發展股價衝高後回
板塊分析31/03/2021
增長透明度高　中匯集團「有教無慮」
剖析天下31/03/2021
俄羅斯央行　貨幣政策轉向
FOCUS31/03/2021
【FOCUS】政制手術愛國優先　「港人利益」考驗賢能
市場動向31/03/2021
招商永隆銀行推出 全新智能投資顧問「智投易」服務 以科技指引財富方向 達成理財目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金