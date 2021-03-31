《傳聞》吉利控股重啟富豪汽車ＩＰＯ，瑞典荷蘭上市地點考慮之列

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，浙江吉利控股集團正在考慮重啟富豪汽車（又稱沃爾
沃汽車）的首次公開發行（ＩＰＯ）計劃，估值可能２００億美元左右。
據報，吉利控股與潛在顧問商討最快年內發行富豪汽車股份上市。考慮上市地點包括瑞典斯
德哥爾摩和荷蘭阿姆斯特丹。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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