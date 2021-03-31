  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2021 11:58

《魚缸博客》業績見光死但前景向好，京東健康趁回調可吼入！

　　《魚缸博客》自新冠疫情爆發，神州民眾喺醫療健康消費習慣上愈來愈線上化，行業迅速發
展，喺香江上市嘅大健康網上醫療平台股自然備受關注。當中博客認為，京東健康（０６６１８
）入得過。
　　京東健康星期一公布上市後首份全年業績，舊年虧損雖然擴大至１７２﹒３億銀人仔，但按
非國際財務準則計算，盈利增長１﹒１７倍。
　　事實上，雖然京東健康虧損擴大，但對於線上醫療股，缸友更睇重增長潛力，而京東健康集
團活躍用戶達到８９００萬人，預期集團喺現有活躍客戶持續增加，加上產品及服務覆蓋廣泛下
，可望成為未來盈利增長嘅一大助力。
　　京東健康股價星期二高開近半成，上午最多升近一成，可見孖屐係收貨。瑞銀報告表示，京
東健康舊年下半年收入１０６億銀人仔按年升８１巴仙、去年收入１９４億銀人仔，按年升７９
巴仙，大幅高過該行原預期嘅１４巴仙同７巴仙，維持京東健康「中性」評級及目標價１５０銀
，相當於今年預測市銷率１６倍。
　　京東健康於上市日由低位９２﹒６銀，升至１９８﹒５銀見頂後，股價反覆回落，並於上星
期跌返落９９銀即反彈，預期股價已經見底，若果以成個回調幅度嘅黃金比例作為反彈目標，股
價可上望１３７銀，建議１１０銀買入，若果再穿１００銀沽出止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向31/03/2021
招商永隆銀行推出 全新智能投資顧問「智投易」服務 以科技指引財富方向 達成理財目標
香港政情30/03/2021
【選舉改革】林鄭冀立會5月通過選舉修例　資審會由主要官員擔任
財經熱話30/03/2021
對沖基金爆倉全球銀行恐損失逾60億美元　隨時引發「黑天鵝」
中國故事30/03/2021
《神州經脈》國債確認10月入富　滬綜指三連漲　人幣刷四個月低
中國故事30/03/2021
【選舉改革】立法會議席「432」　新基本法附件一、二全文
財經熱話30/03/2021
【比迪績優】比亞迪發盈喜續回吐　麥嘉嘉:仍處估值修正期未可撈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金