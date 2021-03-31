《魚缸博客》業績見光死但前景向好，京東健康趁回調可吼入！

《魚缸博客》自新冠疫情爆發，神州民眾喺醫療健康消費習慣上愈來愈線上化，行業迅速發

展，喺香江上市嘅大健康網上醫療平台股自然備受關注。當中博客認為，京東健康（０６６１８

）入得過。

京東健康星期一公布上市後首份全年業績，舊年虧損雖然擴大至１７２﹒３億銀人仔，但按

非國際財務準則計算，盈利增長１﹒１７倍。

事實上，雖然京東健康虧損擴大，但對於線上醫療股，缸友更睇重增長潛力，而京東健康集

團活躍用戶達到８９００萬人，預期集團喺現有活躍客戶持續增加，加上產品及服務覆蓋廣泛下

，可望成為未來盈利增長嘅一大助力。

京東健康股價星期二高開近半成，上午最多升近一成，可見孖屐係收貨。瑞銀報告表示，京

東健康舊年下半年收入１０６億銀人仔按年升８１巴仙、去年收入１９４億銀人仔，按年升７９

巴仙，大幅高過該行原預期嘅１４巴仙同７巴仙，維持京東健康「中性」評級及目標價１５０銀

，相當於今年預測市銷率１６倍。

京東健康於上市日由低位９２﹒６銀，升至１９８﹒５銀見頂後，股價反覆回落，並於上星

期跌返落９９銀即反彈，預期股價已經見底，若果以成個回調幅度嘅黃金比例作為反彈目標，股

價可上望１３７銀，建議１１０銀買入，若果再穿１００銀沽出止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

