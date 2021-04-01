《魚缸博客》金科服務業績符預期且見貨源夠乾，可分兩注策略入

《魚缸博客》孖屐依然波動，避險情緒增加，減倉固然為策略之一，但孖屐熱錢仍多，依然

會搵股炒作下。所以博客可以推介一啲短炒股比大家！博客今日同大家推介物管股金科服務（０

９６６６）。

首先望下業績先。舊年收入３３﹒５９億人仔，按年增加４４﹒３巴仙；毛利９﹒９７億人

仔，增加５６﹒９巴仙。純利６﹒１８億人仔，增長６８﹒５巴仙。面數博客認為符合預期。

細數方面，博客認為孖屐幾鍾意；期內外拓項目持續增長，按年增逾三成至７５９０﹒３萬

平方米，更已佔總在管面積佔約五成；期內商業物業及寫字樓嘅在管面積約５９０﹒４萬平方米

，按年增三成八；毛利率由２０１９年嘅２７﹒３巴仙增加２﹒４個百分點至２９﹒７巴仙。

另外，公司提到目標２０２５年收入可增長１０倍，制定今年淨利潤按年增長８０巴仙嘅目

標，預期今年將新增管理面積８０００萬平方米，當中第三方項目佔約７５巴仙，並目標２０２

２年新增１億平方米。管理層預期，至２０２５年社區增值服務收入佔比可由目前嘅３８巴仙提

升至５０巴仙，當中社區增值服務去年毛利率達３５﹒９巴仙。所以目前去睇，公司未來發展方

向無錯。野村仲因而上調金科服務今明兩年盈利預測分別１１巴仙及８巴仙，股份目標價由９２

銀升至９５銀，評級維持「買入」。

再望埋ＣＣＡＳＳ（中央結算系統），公司自上市以來貨源越來越集中，孖屐參與者數目越

來越少，都可以視為之後續有炒作嘅玄機之一。

策略方面，博客建議分兩注策略，一注現價買，第二注６５銀買入。目標望８０銀，但連續

２日收穿６０銀就要走人！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

