《傳聞》光大控股（００１６５）股價呈強，力守１０元以上，上周四（１日）以１０﹒１
元收市。據聞光控旗下多個投資項部署上市，包括有科技企業在上海科創板掛牌，將帶來收益，
現價１０元附近續可低吸。
而明源雲（００９０９）上周四勁彈１３％，以４０﹒１元高收。據悉內地地產發展商數字
化轉型步伐提速，推動明源雲的雲端軟件產品市場滲透率擴大，收入快速增長，宜待股價回落至
３９元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/04/2021 09:01
《傳聞》光控（１６５）投資項目部署上市，明源雲產品增長快
《傳聞》光大控股（００１６５）股價呈強，力守１０元以上，上周四（１日）以１０﹒１
元收市。據聞光控旗下多個投資項部署上市，包括有科技企業在上海科創板掛牌，將帶來收益，
現價１０元附近續可低吸。
而明源雲（００９０９）上周四勁彈１３％，以４０﹒１元高收。據悉內地地產發展商數字
化轉型步伐提速，推動明源雲的雲端軟件產品市場滲透率擴大，收入快速增長，宜待股價回落至
３９元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|財經熱話01/04/2021
《股市一周》消化對沖基金斬倉影響 港股周升602點科指彈5%
|中國故事01/04/2021
《神州經脈》財新PMI意外續跌遜預期 A場收升成交持續淡靜
|財經熱話01/04/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
|中國故事01/04/2021
《京城近觀》雄安新區4周年 車站落成使用 處處皆在建工地
|財經熱話01/04/2021
神州擬另起爐灶讓中企回流上市 聶振邦:港交所地位未改股價有支持
|FOCUS01/04/2021
【FOCUS】拜登恨做「羅斯福第二」 就業計劃恐釀大分裂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰