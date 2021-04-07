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即市新聞

07/04/2021 09:01

《傳聞》光控（１６５）投資項目部署上市，明源雲產品增長快

　　《傳聞》光大控股（００１６５）股價呈強，力守１０元以上，上周四（１日）以１０﹒１
元收市。據聞光控旗下多個投資項部署上市，包括有科技企業在上海科創板掛牌，將帶來收益，
現價１０元附近續可低吸。
　　而明源雲（００９０９）上周四勁彈１３％，以４０﹒１元高收。據悉內地地產發展商數字
化轉型步伐提速，推動明源雲的雲端軟件產品市場滲透率擴大，收入快速增長，宜待股價回落至
３９元附近低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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