《傳聞》光控（１６５）投資項目部署上市，明源雲產品增長快

《傳聞》光大控股（００１６５）股價呈強，力守１０元以上，上周四（１日）以１０﹒１

元收市。據聞光控旗下多個投資項部署上市，包括有科技企業在上海科創板掛牌，將帶來收益，

現價１０元附近續可低吸。

而明源雲（００９０９）上周四勁彈１３％，以４０﹒１元高收。據悉內地地產發展商數字

化轉型步伐提速，推動明源雲的雲端軟件產品市場滲透率擴大，收入快速增長，宜待股價回落至

３９元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

