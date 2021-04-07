《傳聞》美國拓展新能源車，利好比亞迪海外市場銷售，加上下月中恆指季檢，比亞迪
（０１２１１）成為恆指成分股大熱之一。據聞基金大戶逐步回吸比亞迪，上周四（１日）比亞
迪以１７７﹒５元收市，短期上望１９０至２００元。
另外，中國經濟持續擴張，運輸物流行業興旺，據悉重卡市場不單止繼續保持高增長，還迭
創銷售新高。中國重汽（０３８０８）上周四以２３﹒５元收市，上升０﹒２元，短期上試２５
元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/04/2021 09:01
《傳聞》基金回吸比亞迪（０１２１１），重卡銷售持續火爆
《傳聞》美國拓展新能源車，利好比亞迪海外市場銷售，加上下月中恆指季檢，比亞迪
（０１２１１）成為恆指成分股大熱之一。據聞基金大戶逐步回吸比亞迪，上周四（１日）比亞
迪以１７７﹒５元收市，短期上望１９０至２００元。
另外，中國經濟持續擴張，運輸物流行業興旺，據悉重卡市場不單止繼續保持高增長，還迭
創銷售新高。中國重汽（０３８０８）上周四以２３﹒５元收市，上升０﹒２元，短期上試２５
元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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