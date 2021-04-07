《魚缸博客》洛陽紙貴紙股受捧，晨鳴（０１８１２）發盈喜可吼

《魚缸博客》放完復活節長假，魚缸仍然窄幅上落，反而啲錢就走咗去翻炒早排炒過龍嘅紙

股同航運股，而博客就認為，今日（７日）造好但未有航運股咁誇張嘅晨鳴紙業（０１８１２）

仲有位上。

首先，最直觀當然係佢發咗盈喜，預計今年第一季淨利介乎１１億至１２億元人仔，按年增

長４４２至４９２巴仙。期內市場需求提升，機製紙銷量同比增長，主要紙種都落實提價，收入

及利潤亦實現大幅增長。

盈喜中亦有提到，隨著「禁廢令」同「限塑令」等政策實施，木漿需求增長、價格上漲，公

司實現漿紙產能平衡，漿紙一體化優勢突顯，成本優勢突出，盈利能力進一步增強。

晨鳴喺造紙行業中較早開始布局漿紙一體化，目前自製漿比例處於領先水平，木漿總產能達

４３０萬噸，係神州唯一一間實現木漿自給自足同漿紙產能平衡嘅紙企，響下一個重點建設項目

黃岡晨鳴二期，主要生產基地更全部實現濕漿造紙，大大降低生產成本。禁廢令落地之下，木漿

供應缺口擴大，造紙業更加係「得漿者得天下」，可見晨鳴極具成本優勢。

另外，講到紙股咁多，缸友可能會擔心近期人仔走勢轉淡，然而博客認為人仔匯率近期波動

屬健康調整，主要由於外圍因素所致，好似歐洲疫情肆虐、花旗長債攀升、疫苗接種刺激通脹預

期等等，神州疫情防控良好之下，經濟活動亦漸漸加快恢復，近期匯率調整正正可以釋放市場壓

力、避免預期積累，即使今年人仔未必可以破６，但亦唔會大幅回調。

睇返公仔圖，晨鳴今朝最高見過８﹒７９銀，之後升幅隨市不斷收窄，回到８銀水平，博客

認為現價可入，目標價睇２月歷史高位９﹒９銀，而見佢響７銀以上行咗接近一個月，若穿７銀

橫行區要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

