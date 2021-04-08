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即市新聞

08/04/2021 09:00

《傳聞共賞》美團優選ＧＭＶ目標２千億，阿里閒魚申微信小程序

《傳聞共賞》　　美團旗下美團優選ＧＭＶ目標２０００億元人民幣
　　　　　　　　阿里巴巴（０９９８８）旗下「閒魚」申請開通微信小程序
　　　　　　　　傳聞內銀收水，紙巾衛生紙漲價
　　　　　　　　百度加大研發自動駕駛，光伏玻璃產能逐步增加

《昔日傳聞》　　內地傳「先審後播」，嗶哩嗶哩（９６２６）日本動畫銳減
　　　　　　　　光控（１６５）投資項目部署上市，明源雲產品增長快
　　　　　　　　基金回吸比亞迪（０１２１１），重卡銷售持續火爆
　　　　　　　　物流公司Ｌａｌａｍｏｖｅ擬美國上市，估值２３２５億元
　　　　　　　　手機攝像鏡頭升級，鋰電材料價格續升
　　　　　　　　內地餐飲消費加快復元，空調銷售勁增
　　　　　　　　全球新能源車競爭加劇，可再生能源比重升
　　　　　　　　城鎮化提速有利鋼鐵市場，水泥業進入漲價季節
　　　　　　　　福晟７﹒９億沽企業廣場５層，蝕逾５億離場近年最大蝕讓
　　　　　　　　蔚來小鵬傳已向港交所遞上市申請
　　　　　　　　５８速運正進行上市前融資，擬第三季在港上市
　　　　　　　　東信營銷科技計劃上市集資１６億元
　　　　　　　　傳資金流出港股，對沖基金減磅沽新經濟股
　　　　　　　　ＴＣＬ力爭為全球ＴＶ第一品牌，覆銅板大漲價
　　　　　　　　騰訊持股微醫最快本周遞交上市申請，集資最多３０億美元
　　　　　　　　劏房報告倡設「２＋２」租約，加租１５％封頂
　　　　　　　　內地加大５Ｇ投資，航運業景氣改善
　　　　　　　　乳製品市場持續復甦，農機銷售旺
　　　　　　　　長線資金入市撈底，木漿價升不利紙業
　　　　　　　　手機產能受制芯片供應，中芯（００９８１）走弱有因
　　　　　　　　滴滴出行考慮美國上市，目標估值最少１０００億美元
　　　　　　　　基金力沽渣打（０２８８８），內地飲料銷售回落
　　　　　　　　內地５Ｇ基站設備將招標，天然氣消費比重穩升
　　　　　　　　花旗為個別優質客提供Ｈ＋１﹒２８厘按揭息
　　　　　　　　歐美基金加倉Ａ股，新經濟股現空倉回補
　　　　　　　　傳內地註冊制改革提速，東亞銀行（０００２３）好事近
　　　　　　　　電力股毛利改善，東方電氣（１０７２）拓氫能產能
　　　　　　　　新能源車刺激鋰電材料需求，華潤啤酒力攻高端啤酒市場
　　　　　　　　傳內地ＩＰＯ嚴格審批，中國通號（０３９６９）訂單穩增
　　　　　　　　傳女股神減持一籃子股份，基金加倉舊經濟股
　　　　　　　　針對小米投資禁令暫緩，多家中企擬告美政府
　　　　　　　　科技基金減倉，中海物業（０２６６９）有動作
　　　　　　　　國美電商成交額倍數增長，石墨烯電池汽車批量生產

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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