《傳聞》近期內地Ａ股表現呆滯，據聞與內地銀行收水有關，特別是房地產貸款，透過調高
房貸利率，遏抑信貸增長，內銀股短期可能有壓力。工商銀行（０１３９８）昨日（７日）以５
﹒４８元收市，下跌１﹒４％。
而由於木漿等生產成本上升，據悉內地紙巾衛生紙等生產商提價一至兩成，對相關股份價格
有支持作用。維達國際（０３３３１）昨日在跌市之中呈現頗強的抗跌力，以２６﹒３５元收市
，沒有升跌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/04/2021 09:01
《傳聞》傳聞內銀收水，紙巾衛生紙漲價
《傳聞》近期內地Ａ股表現呆滯，據聞與內地銀行收水有關，特別是房地產貸款，透過調高
房貸利率，遏抑信貸增長，內銀股短期可能有壓力。工商銀行（０１３９８）昨日（７日）以５
﹒４８元收市，下跌１﹒４％。
而由於木漿等生產成本上升，據悉內地紙巾衛生紙等生產商提價一至兩成，對相關股份價格
有支持作用。維達國際（０３３３１）昨日在跌市之中呈現頗強的抗跌力，以２６﹒３５元收市
，沒有升跌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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