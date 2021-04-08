  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2021 09:01

《傳聞》百度加大研發自動駕駛，光伏玻璃產能逐步增加

　　《傳聞》智能汽車成為全球科技巨企兵家必爭的領域，據悉百度（０９８８８）加大研發自
動駕駛系統，力保技術優勢，過去一年便投入了２００億元。百度昨日（７日）逆市上升３﹒２
元，以２２１﹒４元收市，可在２００至２１０元水平低吸。
　　另外，市場消息稱，內地光伏玻璃產能穩步增加，令過去一年爆升的光伏玻璃價格高位回落
兩至三成，短期相關股份持續有壓力。信義光能（００９６８）昨日以１３﹒７元收市，下跌４
﹒４％。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/04/2021
沽騰訊2%股權套現逾千億元　Prosus股價急挫5%
中國故事07/04/2021
《神州經脈》3月外儲降幅一年大　傳監管要求銀行縮表　A股走軟
財經熱話07/04/2021
【揚帆起航】航運股炒復甦　潘鐵珊:中遠海控短線見頂中線仍望上
FOCUS07/04/2021
【FOCUS】政府巨企稅率博弈　「割富人羊毛」蓄勢待發?
開市Good Morning07/04/2021
曾永堅：心動公司反彈目標望63元
財經熱話01/04/2021
《股市一周》消化對沖基金斬倉影響　港股周升602點科指彈5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金