《傳聞》百度加大研發自動駕駛，光伏玻璃產能逐步增加

《傳聞》智能汽車成為全球科技巨企兵家必爭的領域，據悉百度（０９８８８）加大研發自

動駕駛系統，力保技術優勢，過去一年便投入了２００億元。百度昨日（７日）逆市上升３﹒２

元，以２２１﹒４元收市，可在２００至２１０元水平低吸。

另外，市場消息稱，內地光伏玻璃產能穩步增加，令過去一年爆升的光伏玻璃價格高位回落

兩至三成，短期相關股份持續有壓力。信義光能（００９６８）昨日以１３﹒７元收市，下跌４

﹒４％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

